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24.06.2019
bmpd.livejournal.com

Бывшую украинскую подводную лодку "Запорожье" утилизируют в Севастополе

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Подводную лодку "Запорожье" утилизируют в Севастополе

"Запорожье" в Севастополе. Лодка на плаву, но по словам местных военных мореманов, "очень старая и убита скаклами полностью".

Минобороны РФ решило утилизировать подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641, которую отказались забрать из Крыма ВМС ВСУ. Об этом свидетельствует соответствующее решение, которое объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

В самом тендере сообщается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без конкретного уточнения наименования, однако известно, что в распоряжении России имеется только одна подводная лодка этого проекта - оставшаяся в 2014 году в Крыму украинская субмарина "Запорожье" (U-001).

Возможно, таким образом, Россия может получить какую-то денежную компенсацию за обеспечение её стоянки в Крыму после его воссоединения с РФ, о чем говорил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Большая подводная лодка проекта Б-641 была заложена под стапельным номером С260 в марте 1970 года на Новоадмиралтейском заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен его первый командир - капитан 3 ранга Владимира Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарину спустили на воду. 4 октября на ней подняли Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие - подводная лодка включена в состав ВМФ СССР.

Подводная лодка "Запорожье" начала свой боевой путь на Северном флоте в феврале 1971 года. Пробегая по страницам ее истории, убеждаешься, что жизнь экипажа всегда была наполнена серьезными испытаниями на боевую зрелость. Во время боевых служб лодка бороздил просторы Атлантики, Средиземного и Баренцева морей, выполняя задачи дружественных визитов на Кубу, Марокко, Сирии.

1 августа 1997, когда в Севастополе впервые праздновали День украинских ВМС, на Графской пристани командир первой украинской субмарины капитан 3 ранга Иван Джемели из рук министра обороны торжественно получил боевое знамя, освященное во Владимирском соборе столицы независимой Украины.

Лодка в составе ВМС ВСУ почти все время пребывала в ремонте. В 2009 году завершился один из этапов этого ремонта - единственная подводная лодка ВМС Украины покинул плавдок "ПД-88" 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ (Севастополь, бухта Троицкая) и с помощью двух буксиров передислоцировалась к ремонтной стенке этого завода, где ремонт продолжился.

В марте 2012 года подлодка "Запорожье" после 22-летнего ремонта вышла из 13 судоремонтного завода в направлении Севастопольской бухты.

Уже в июне того же года лодка вышла в море для проведения погружения и ходовых испытаний в подводном положении.

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