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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Американские сенаторы прослушали засекреченный брифинг о возможных встречах военных пилотов с НЛО - СМИ

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НЛО
НЛО.
Источник изображения: Fotolia/ sss78

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Группа американских сенаторов приняла участие в брифинге, посвященном сообщениям военных пилотов о предполагаемых встречах с неопознанными летающими объектами, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Если пилоты сообщают об угрозах для полетов, мешающих проведению обучения или ставящих его под угрозу, тогда сенатор Уорнер хочет получить ответы. Неважно, метеорологические ли это зонды, маленькие зеленые человечки или вообще что-то другое: мы не можем просить наших пилотов подвергать жизнь опасности без необходимости", - сказал пресс-секретарь сенатора-демократа Марка Уорнера, участвовавшего в брифинге.

CNN не уточняет, кто именно на состоявшемся ранее на этой неделе брифинге рассказывал сенаторам об НЛО. Издание Politico сообщает, что, по его данным, на встрече присутствовали сотрудники Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп также рассказывал, что он прослушал брифинг про НЛО. Также президент сообщил, что сам не верит в сообщения о возможных визитах на Землю инопланетян.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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