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21.06.2019
ТАСС

Путин не видит никаких ограничений для службы девушек в штурмовой и истребительной авиации

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Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов
Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов.
Источник изображения: bmpd

Президент предупредил при этом о невероятных нагрузках в этой сфере

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Какие-либо ограничения для девушек, желающих служить в истребительной или штурмовой авиации, отсутствуют. Об этом в четверг сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

"Никаких социологических ограничений здесь нет для женщин, по-моему, и быть не может. Единственное, что я бы попросил вас подумать о штурмовой авиации, нагрузки невероятные", - сказал президент, отвечая на вопрос курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова о возможности освоения девушками-летчицами других родов военной авиации, помимо военно-транспортной.

По его словам, современные авиационные комплексы в истребительной авиации оснащены высокоточным оружием дальнего действия, которые требуют хорошей профессиональной подготовки летчиков, при этом в штурмовой авиации, где пилот работает непосредственно над полем боя, выполнение задачи связано с постоянными сильными нагрузками.

"Сначала, мне кажется, нужно освоить все другое, а потом уже переходить к штурмовой авиации. Хотя, повторяю, ограничений я здесь не вижу, надо просто поговорить со специалистами, с медиками", - сказал президент, напомнив, что и сам летал на истребителях и штурмовиках и понимает, о каких нагрузках может идти речь.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка. При поступлении учитываются как оценки за Единый государственный экзамен, так и результаты специальных вступительных испытаний: медкомиссии, тестирований по физподготовке и в рамках профессионального отбора.

Ранее в июне замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил ТАСС, что девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности. До этого говорилось, что для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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