Путин назвал отличие России от других великих военных держав

Президент России Владимир Путин на ежегодной "Прямой линии" прокомментировал обилие сообщений в СМИ о новейшем российском оружии.

"Зачем по ТВ показывают так много нового вооружения, к какой войне и с каким противником нас готовят?" - задал вопрос один из зрителей.

"Не грех вспомнить, как говорили древние – "хочешь мира – готовьтесь к войне". Можно вспомнить еще одно изречение – "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую", - сказал в ответ на это президент.

Путин отметил, что Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас опережают не только США и Китай, но и Саудовская Аравия, Британия, Франция и Япония, а РФ находится на седьмом месте.

В то же время, заявил президент, "Россия - единственная великая военная держава – а это так и есть - которая сокращает военные расходы". Несмотря на это, "мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но и оказываемся на 2-3 шага впереди", сказал Путин, пояснив, что имеет в виду, в частности, достижения в создании гиперзвуковой ракетной техники.

"Это то обстоятельство, которое должно вызывать гордость и уважение к людям, работающим в оборонке и занимающимся военным планированием", - заявил президент.

Он выразил согласие с фразой о том, что могущество страны обеспечивается "не столько "посейдонами" и "пересветами", но экономической мощью". "Абсолютно правильно, поэтому мы и выстраиваем нашу работу, чтобы обеспечить экономическую мощь, в рамках национальных проектов", - сказал он.