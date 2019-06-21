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21.06.2019
Военно-промышленный курьер

ВКС России поработали по мастерским и складам террористов в сирийском Идлибе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиагруппа в Сирии впервые за последние три месяца нанесла удары по объектам группировок боевиков-исламистов в городе Идлиб, административном центре одноимённой провинции. Несколько ударов по Идлибу в течение дня нанесли также самолёты ВВС Сирии.

По данным сирийских оппозиционных и исламистских источников, удары пришлись в основном по окраинам города, промзоне Ас-Синаа, где в настоящий момент расположены мастерские по производству боеприпасов и оружия.

Предприятия района Ас-Синаа контролируют исламисты из альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам", бывшая "Джебхат ан-Нусра"). Здесь производятся пусковые ракетные установки, миномёты, различные боеприпасы кустарной сборки.

Предположительно, ударами российской авиации также уничтожены склады с поступившим ранее из Турции военным снаряжением.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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