Все в гости к нам - в Латвии строится канадский военный штаб

В Риге началось строительство штаба вооруженных сил Канады.

Как пишет портал Lsm.lv., представители обеих стран жалуются, что "до сих пор приходилось работать в тесноте, хотя это и позволяло обеим сторонам больше учиться друг у друга". Утверждается, что "строительство штаба подтверждает заинтересованность Канады в том, чтобы защищать Латвию".

Канадский штаб расположится на территории, где прежде стояли гаражи советской постройки. Именно канадские военные составляют ядро многонациональной боевой группы НАТО, располагающейся в Латвии.

"С момента создания расширенной миссии НАТО сотрудничество между нашими странами достигло такого уровня, о котором в альянсе можно только мечтать. Сегодня Латвию называют своим домом больше всего работников канадского правительства на всей планете", - сказал посол Канады в Латвии Кевин Рекс.

Строительство здания обойдется в € 12 млн, а все издержки покроет канадская сторона. Возведением штаба занимаются латвийские компании под надзором канадских военных.