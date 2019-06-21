Число субъектов РФ, в которых обеспечено взаимодействие "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 увеличилось до 26

К концу года Система-112 будет запущена в промышленную эксплуатацию примерно в 40 субъектах РФ

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Информационное взаимодействие "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"В 2019 году постоянное информационное взаимодействие системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112 было реализовано еще в 5 субъектах РФ", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, Амурская область и Республика Марий Эл стали 25-м и 26-м регионами России, где работы по сопряжению были успешно завершены.

"В Амурской области приказ (об использовании единого номера 112, - "ИФ") вступит в силу 15 июля 2019 г. Ранее, в апреле текущего года, аналогичный приказ вступил в Республике Марий Эл", - сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в настоящее время "ЭРА-ГЛОНАСС" при автоматизированном взаимодействии с Системой-112 обеспечивает передачу экстренным службам информации о происшествии с указанием данных о его месте и характере менее чем за 19 секунд. Такая скорость оповещения позволяет ежегодно спасать сотни жизней.

"Ожидается, что до середины сентября 2019 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выпустит приказы об использовании единого номера 112 еще в трех субъектах: Калмыкии, Республике Чувашия и Ставропольском крае. А к концу года Система-112 будет запущена в промышленную эксплуатацию примерно в 40 субъектах РФ, что позволит обеспечить в этих регионах постоянное информационное взаимодействие системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора по инфраструктуре АО "ГЛОНАСС" Дмитрия Ильина, который сообщил, что за время работы системы было принято и обработано свыше 3 млн 240 тысяч вызовов, ежедневно регистрируется свыше 10 тысяч вызовов. Количество истинных вызовов приближается к 38 500 единиц. Причем 22 745 из них поступили в автоматическом режиме - при серьезных повреждениях автомобиля.