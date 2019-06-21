Минобороны: Ту-95МС в ходе полета над нейтральными водами не нарушали границ Японии

В ведомстве уточнили, что полет двух стратегических ракетоносцев выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС не нарушили границы других государств при полете над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайскими морями. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана", - сообщили в военном ведомстве.

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны.

Как отметили в российском военном ведомстве, продолжительность полета составила более 14 часов, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2 и F-15 ВВС Японии.

Ранее 20 июня Минобороны Японии заявило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили в четверг воздушное пространство Японии в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. По данным японских военных, на перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации не возникало, говорится в сообщении министерства.

Предыдущий инцидент такого рода, по словам японской стороны, был зафиксирован в сентябре 2015 года в районе полуострова Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.