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21.06.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев назвал Сирию основной темой своих переговоров с Болтоном и Бен-Шабатом 24-25 июня в Израиле

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Уфа. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча РФ-США-Израиль будет посвящена Сирии, запланированы встречи участников в двустороннем формате, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отмечу, что эта встреча происходит по инициативе Израиля. Они инициаторы, встречались и с российскими, и с американскими представителями, договаривались. Мы планируем провести двусторонние встречи и с израильтянами, и с представителями США", - сказал Патрушев в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Проведем трехстороннюю встречу. Основная тема - сирийское урегулирование. Ну и конечно, темы вокруг этого процесса", - отметил секретарь российского Совбеза.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Персоны
Патрушев Николай
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