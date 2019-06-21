Патрушев назвал Сирию основной темой своих переговоров с Болтоном и Бен-Шабатом 24-25 июня в Израиле

Уфа. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча РФ-США-Израиль будет посвящена Сирии, запланированы встречи участников в двустороннем формате, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отмечу, что эта встреча происходит по инициативе Израиля. Они инициаторы, встречались и с российскими, и с американскими представителями, договаривались. Мы планируем провести двусторонние встречи и с израильтянами, и с представителями США", - сказал Патрушев в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Проведем трехстороннюю встречу. Основная тема - сирийское урегулирование. Ну и конечно, темы вокруг этого процесса", - отметил секретарь российского Совбеза.