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21.06.2019
ЦАМТО

Военные из Азии, Африки и Латинской Америки оценили мощь российского оружия на полигоне под Оренбургом

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Самоходная гаубица Мста-С
Самоходная гаубица Мста-С.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 20 июня. Военные из стран Азии, Африки и Латинской Америки оценили мощь российского оружия в ходе артиллерийских стрельб на полигоне под Оренбургом.

Стрельбы проводились в рамках полевого выхода курсантов Пензенского артиллерийского института, в которых приняли участие более 50 военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Алжира, Анголы, Камбоджи, Конго, Лаоса, Монголии, Палестины и Перу.

Стрельбы для будущих офицеров артиллерийских подразделений зарубежных армий стали первыми в их жизни. Под руководством российских инструкторов курсанты выполнили боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 82-мм минометов 2Б14 "Поднос". Иностранцам также были продемонстрированы боевые возможности реактивных систем залпового огня "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе показного занятия по уничтожению целей на различных дальностях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Страны
Азербайджан
Алжир
Ангола
Камбоджа
Конго
Лаос
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Перу
Россия
США
Продукция
2Б14 Поднос
Град РСЗО
Мста-С
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