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21.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп проинформирован о возможном ударе йеменских хуситов по электростанции в Саудовской Аравии

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Подбитый хуситами танк M1A2S Abrams
Подбитый хуситами танк M1A2S Abrams ВС Саудовского королевства.
Источник изображения: Твиттер

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что поступили сообщения о нанесении йеменским повстанцами-хуситами ракетного удара по электростанции в саудовской провинции Джизан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с нашими партнерами и союзниками", - добавила она.

Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в городе Шакик в Джизане.

Пока официального подтверждения этой информации от властей Саудовской Аравии не поступало.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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