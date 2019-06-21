Трамп проинформирован о возможном ударе йеменских хуситов по электростанции в Саудовской Аравии
Подбитый хуситами танк M1A2S Abrams ВС Саудовского королевства.
Источник изображения: Твиттер
Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что поступили сообщения о нанесении йеменским повстанцами-хуситами ракетного удара по электростанции в саудовской провинции Джизан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с нашими партнерами и союзниками", - добавила она.
Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в городе Шакик в Джизане.
Пока официального подтверждения этой информации от властей Саудовской Аравии не поступало.
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