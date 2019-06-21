США разместят свой ледокольный флот подальше от Арктики

В США определились с местом базирования тяжелых ледоколов нового класса, которые ранее было решено строить для обновления соответствующего флота кораблей.

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В настоящее время Соединенные Штаты располагают лишь двумя старыми полярными ледоколами – "Полярная звезда" и "Хилли". Белый дом собирался выделить средства на постройку нового корабля, но они ушли на возведение стены на мексиканской границе. В результате различных перипетий деньги все же нашлись.

В апреле 2019 года компания VT Halter Marine получила от береговой охраны контракт стоимостью 745 млн. долл., предусматривающий детальное проектирование и строительство судна. Всего на верфи в Паскагуле (Миссисипи) планируется построить три ледокола, на эти цели предполагается затратить 1,9 млрд. долл.

Я рад сообщить, что Сиэтл, штат Вашингтон, станет домом для новых патрульных ледоколов береговой охраны. Тихоокеанский Северо-Запад был домом нашего ледокольного флота с 1976 года

- заявил комендант Береговой охраны США Карл Л. Шульц.

Предполагается, что ледоколы зимой будут работать в Антарктиде, а летом – в районе Аляски.

Береговая охрана поддерживает присутствие США в Арктике, защищая национальные интересы в регионе, который все больше становится фокусом для России и Китая

- считает Конгресс.