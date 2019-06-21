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21.06.2019
Интерфакс-АВН

США перебросят на Ближний Восток комплексы Patriot, истребители, самолеты-разведчики - Пентагон

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Система ПРО Patriot
Система ПРО Patriot.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Военное командование США в рамках плана по отправке 1 тыс. военнослужащих в качестве подкрепления на Ближний Восток перебросят в этот регион, в частности, ЗРК Patriot, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона.

В частности, планируется перебросить дивизион ЗРК Patriot, "пилотируемые и беспилотные" самолеты-разведчики, истребители.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
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