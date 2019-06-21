США перебросят на Ближний Восток комплексы Patriot, истребители, самолеты-разведчики - Пентагон
Общеотраслевая информация, Авиация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Глобальная безопасность:
Система ПРО Patriot.
Источник изображения: gazeta.ru
Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Военное командование США в рамках плана по отправке 1 тыс. военнослужащих в качестве подкрепления на Ближний Восток перебросят в этот регион, в частности, ЗРК Patriot, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона.
В частности, планируется перебросить дивизион ЗРК Patriot, "пилотируемые и беспилотные" самолеты-разведчики, истребители.
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