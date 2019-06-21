Войти
21.06.2019
Интерфакс-АВН

Российский "Союз" в начале июля вместе со спутником "Метеор-М" выведет на орбиту 30 аппаратов из 11 стран мира, включая США

664
0
0
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Ракете-носителю "Союз" 5 июля предстоит вывести на орбиту свыше 30 космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В начале июля ракета "Союз-2.1б", кроме российского аппарата "Метеор-М", выведет на орбиту c космодрома Восточный три десятка спутников. Три из них созданы в России. Остальные из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что Пентагон запретил использование российских ракет для выведения американских спутников с 2023 года.

В США работает российско-американское совместное предприятие International Launch Services (ILS), созданное в 1995 году российским Центром имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin, которая в 2006 году вышла из партнерства. В 2008 году Центр имени Хруничева выкупил эту долю, сделав ILS дочерним предприятием.

Предприятие имеет эксклюзивное право на маркетинг пусковых услуг разработанных и производимых Центром Хруничева ракет-носителей "Протон" и семейства "Ангара" на международном рынке.

Как пояснил журналистам глава ILS Кирк Пайшер, речь не идёт о полном запрете американским компаниям на использование российских ракет-носителей".

"Я хочу прояснить один важный момент. Санкций против использования российских носителей, о которых шла речь в прессе, в принципе, нет", - сказал Пайшер в кулуарах Петербургского международного экономического форума 8 июня.

"Законодательство не вводит каких-либо ограничений относительно использования российских носителей в коммерческих целях. Оно ограничивает возможность государственных органов США выводить нагрузки в интересах министерства обороны США на российских носителях", - отметил он.

Пайшер пояснил, что речь идёт о введённом в декабре 2017 года законе.

"Те новости, которые сейчас звучат в прессе, они связаны с правилами и регулятивными мерами относительно реализации, имплементации этого закона", - сказал президент ILS.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
США
Таиланд
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Эквадор
Эстония
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Lockheed-Martin
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
17.06.2019
Более 30 спутников запустят вместе с "Метеором-М" с Восточного 5 июля
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года