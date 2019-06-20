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20.06.2019
Военное обозрение

Назван срок завершения разработки "Панциря-СМ"

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Разработку перспективного комплекс ЗРПК "Панцирь-СМ" планируют завершить в 2021 году. Об этом официально заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Источник изображения: topwar.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" будет готов в 2021 году: такие сроки называет министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Информацию о судьбе "Панциря" обнародовал на коллегии Минобороны РФ по вопросам реализации гособоронзаказа.

В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ"

.

- цитирует ТАСС слова Шойгу.

Шойгу также подтвердил завершение работ по ЗРС С-350, обозначив, что система располагает повышенными огневыми возможностями.

ЗРПК "Панцирь-СМ" является развитием и глубоко модернизированной версией комплекса "Панцирь-С". Предполагается, что новая разработка получит ракеты увеличенной дальности – она должна возрасти до 40 км.

Новый комплекс также оснащен многофункциональной прицельной радиолокационной станцией с ФАР, которая позволит повысить дальность обнаружения воздушных целей до 75 километров, а сопровождение, захват и поражение цели – на 40.

Кроме того, перспективный "Панцирь" сможет осуществлять перехват большего количества объектов. Также ожидается, что "Панцирь-СМ" сможет эффективно осуществлять перехват артиллерийских боеприпасов, ракет и БПЛА.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
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