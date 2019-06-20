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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о планах модернизировать ПРО Москвы к 2022 году

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизацию противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на коллегии военного ведомства.

"В 2022 году (планируется завершить - ИФ) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы", - сказал Шойгу.

По словам министра, это позволит обеспечить решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами.

На протяжении последних двух лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты для системы ПРО.

Из видеоматериалов, распространенных Минобороны РФ, следует, что во всех случаях пуски противоракеты выполнялись на полигоне "Сары-Шаган" из шахтной установки. По мнению экспертов, именно шахтные пусковые установки находятся в составе комплекса А-135, обеспечивающего ПРО Москвы и Центрального промышленного района.

Комплексы А-135 оснащены антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО специального назначения.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют.

"Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО", - сообщил он тогда в интервью "Парламентской газете".

По его словам, эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) станет зенитная ракетная система С-500, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин в январе 2017 года в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

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