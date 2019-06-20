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20.06.2019
Lenta.ru

Су-57 вооружат быстрее

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Все серийные истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги, заявил "Красной звезде" начальник главного управления вооружения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, речь идет, в частности, о комплектах авиационных средств поражения, применяемых из внутрифюзеляжных отсеков, и средствах наземного обслуживания и обеспечения полетов. "На сегодняшний день на поставки значительной части авиационных средств поражения, которыми будет вооружен самолет Су-57, уже заключены государственные контракты", — отметил начальник главного управления вооружения.

Генерал-лейтенант добавил, что часть изделий, госиспытания которых изначально должны были завершиться только в начале следующего десятилетия, уже в 2020 году "будут предъявлены на государственные испытания и поступят в серийное производство".

"Целый ряд перспективного вооружения успешно испытан, в том числе в Сирии, и в настоящее время осуществляется подготовка производства заводами-изготовителями к их серийному выпуску", — сказал Гуляев.

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".

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