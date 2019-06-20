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20.06.2019
Российская газета

Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска

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С-350 "Витязь".
С-350 "Витязь".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на коллегии Минобороны, посвященной реализации гособоронзаказа.

Кроме того Шойгу рассказал, что в 2019 году завершилась разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями. Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.

Как рассказали "Российской газете" эксперты в области ПВО, ЗРПК "Панцирь-СМ" по своим характеристикам заметно превосходит своего предшественника "Панцирь-С1". Новый ЗРПК оснащен высокоскоростной зенитной ракетой с дальностью до 40 км. "Панцирь-СМ" будет поставляться на новом многоцелевом шасси "Торнадо" на базе "КамАЗ". "Торнадо" имеет усиленную бронезащиту, обладает хорошей маневренностью и устойчивостью.

К особенностям нового "Панциря" также относят многофункциональную прицельную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой, которая позволяет повысить дальность обнаружения воздушных целей до 75 километров, а поражения - до 40 км. Для борьбы с беспилотниками ЗРПК оснастили легкими ракетами, которые эффективны на дальности до 20 км и высоте до 15 км. Не исключено, что "Панцирь-СМ" уже прошел испытания в условиях, приближенных к боевым. По мнению экспертов, новейший "Панцирь-СМ" в совокупности всех характеристик будет уже комплексом средней дальности, а не малой, как "Панцирь-С1".

Зенитная ракетная система "Витязь" относится к системам малой и средней дальности. В первую очередь ЗРС предназначена для поражения низколетящих крылатых ракет, беспилотников, вертолетов и самолетов, пытающихся скрыться за счет снижения высоты. С-350 разрабатывался, как защитник средств ПВО большой дальности С-300В4, С-400 и С-500. Одна пусковая установка "Витязя" может нести до 12 ракет. В их числе ракеты 9M96E2 с дальностью до 120 км, 9M96E (до 40 км) и 9M100 (до 15 км).


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
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