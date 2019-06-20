Борисов назвал удовлетворительной нацбезопасность в морской сфере России в 2018 году

Вице-премьер добавил, что на объектах морского транспорта в прошлом году не было допущено совершения преступлений террористического характера

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Состояние национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2018 году оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии.

Первой темой, которую должны рассмотреть участники коллегии, должен стать вопрос о проекте ежегодного доклада президенту РФ "О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2018 году и предложения по ее обеспечению".

"Состояние национальной безопасности в области морской деятельности в 2018 году в проекте доклада оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем требуется постоянный мониторинг и готовность к оперативному принятию мер по нейтрализации новых вызовов и угроз", - сказал Борисов.

Он добавил, что на объектах морского транспорта в прошлом году не было допущено совершения преступлений террористического характера и экстремистской деятельности.

"Обеспечение национальной безопасности РФ требует решения целого комплекса задач, в тех видах морской деятельности, в которых на протяжении последних лет наблюдалось нестабильное состояние. Поэтому реализации мер по нормализации положения в этих секторах будет уделяться особое внимание в работе Морской коллегии", - отметил вице-премьер.