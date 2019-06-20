Москва призывает Вашингтон срочно запустить полноценный переговорный процесс по ДСНВ - Совбез РФ

Уфа. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает США начать полноценный переговорный процесс по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", - сказал он журналистам в Уфе.

"Действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, сегодня, фактически, является последним оплотом, способным предотвратить скатывание к той ситуации в ракетно-ядерной сфере, что существовала в самые мрачные периоды "холодной войны", - заявил Венедиктов.

"Со своей стороны считаем, что ситуация еще может быть выправлена" - сказал Венедиктов.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договорить о его продлении на пять лет.

Россия может не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность, заявил 6 июня президент РФ Владимир Путин.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент РФ.