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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Москва призывает Вашингтон срочно запустить полноценный переговорный процесс по ДСНВ - Совбез РФ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Уфа. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает США начать полноценный переговорный процесс по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", - сказал он журналистам в Уфе.

"Действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, сегодня, фактически, является последним оплотом, способным предотвратить скатывание к той ситуации в ракетно-ядерной сфере, что существовала в самые мрачные периоды "холодной войны", - заявил Венедиктов.

"Со своей стороны считаем, что ситуация еще может быть выправлена" - сказал Венедиктов.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договорить о его продлении на пять лет.

Россия может не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность, заявил 6 июня президент РФ Владимир Путин.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент РФ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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