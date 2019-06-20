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20.06.2019
Российская газета

За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона

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Источник изображения: Виктор Толочко/РИА Новости

В третьем чтении принят закон об увеличении штрафов за нарушение конкурсных правил при размещении гособоронзаказа. Штрафы могут составить до полумиллиона.

Если должностное лицо приняло решение о размещении заказа у единственного поставщика без проведения конкурса, то это повлечет за собой штраф в размере 100 тыс. рублей вместо нынешних 50 тыс.

За незаконное изменение условий контракта по оборонному заказу, должностному лицу будет грозить штрафы до 50 тыс. рублей (сейчас 20 тыс.). Для юридически лиц вводится штраф до 500 тыс. рублей (сейчас - 200 тыс.).

В два раза финансовые санкции могут быть увеличены, если проступок повлек дополнительные бюджетные расходы или привел к сокращению поставок.

Принятие закона позволит обеспечить повышение исполнительской дисциплины в сфере государственного оборонного заказа, указали в правительстве РФ.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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