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20.06.2019
ЦАМТО

Политических проблем для поставки Ирану российских комплексов ПВО С-400 нет, вопрос в платежеспособности Тегерана

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 19 июня. Политических проблем для поставки Ирану российских комплексов ПВО С-400 нет, вопрос только в платежеспособности Тегерана, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани агентству "РИА Новости" о том, что Тегеран "изучает возможность" укрепить свою ПВО за счет зарубежного потенциала и в случае необходимости может провести консультации с Россией по С-400.

При этом А.Шамхани уточнил, что пока Иран сталкивается лишь с "показной угрозой". Геополитическая ситуация в регионе усложнилась после атаки на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которую США возложили на Иран. Тегеран категорически отвергает эти утверждения.

"Как известно, Иран ранее закупил партию российских ЗРС С-300ПМУ-2, поэтому в свете новых угроз и того давления, которому подвергается Тегеран со стороны Вашингтона, покупка С-400 была бы абсолютно логичным шагом. Очевидно, Иран осознал необходимость создания комплексной системы ПВО, в основе которой будут российские технологии", – сказал И.Коротченко в интервью "РИА Новости".

Помимо С-400, Тегерану имеет смысл купить шесть-восемь дивизионов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" для прикрытия войск, а также особо важных политических и экономических объектов, резиденций политических и религиозных лидеров страны, полагает директор ЦАМТО."С политической точки зрения, сегодня нет никаких препятствий для заключения таких контрактов между Москвой и Тегераном, так как техника ПВО – исключительно оборонительное оружие. Все упирается в вопрос платежеспособности иранской стороны, но, как известно, ИРИ вполне платежеспособна и располагает необходимыми финансовыми ресурсами", – подчеркнул собеседник агентства.

И.Коротченко полагает, что на выбор Ирана может повлиять успешная боевая эксплуатация С-300.

"Год назад Минобороны Ирана провело комплексную проверку ПВО, в ходе которой моделировался реальный налет ракет противника в условиях радиоэлектронных помех. Министр обороны Ирана лично присутствовал на этих учениях и дал высочайшую оценку российским системам С-300ПМУ-2, поразившим все без исключения ракеты-мишени", – добавил И.Коротченко.

Недавно агентство Блумберг со ссылкой на двух источников сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже С-400. Комментируя это сообщение, вице-премьер Юрий Борисов заявил "РИА Новости", что Россия не получала от Ирана такой запрос.

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Страны
Иран
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Продукция
Tор-М2
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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