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20.06.2019
ЦАМТО

Операторы ПТУР и танкисты военной базы в Абхазии проходят подготовку в виртуальном боевом пространстве

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Противотанковый ракетный комплекс Штурм-С. Архивное фото
Противотанковый ракетный комплекс Штурм-С. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 19 июня. Танковые экипажи и операторы ПТУР российской военной базы в Абхазии проходят интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах, поступивших в соединение.

Программное обеспечение тренажеров формирует виртуальное боевое пространство с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 разноразмерных мишеней: танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и др.

Для операторов ракетных комплексов на мониторах отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук и задымление.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку.

Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие соединения могут учиться и совершенствовать боевую выучку без затрат моторесурсов и боеприпасов.

Всего с начала года свыше 200 танкистов экипажей Т-72Б3 и операторов ПТУР "Штурм-С" базы прошли обучение на компьютерных тренажерах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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