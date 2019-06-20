На Западе считают, что заход "Адмирала Горшкова" на Кубу вызовет гнев США

Один из новейших военных кораблей России, первый в своем классе фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", движется по курсу в Карибском море и, возможно, направляется к Кубе. Его присутствие в регионе может вызвать гнев Соединенных Штатов, особенно если он посетит Венесуэлу и Кубу. В состав корабельной группы входит и тяжелый буксир, часто сопровождавший авианосец "Адмирал Кузнецов". Об этом рассуждает западное издание The War Zone.

Источник изображения: topwar.ru

Куда идет флотилия?

17 июня 2019 года "Адмирал Горшков" вошел из восточной части Тихого океана в Карибский бассейн через Панамский канал. К нему должны присоединиться многофункциональный логистический корабль проекта 23120 "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и тяжелый морской буксир "Николай Чикер". Пока нет официального сообщения о том, куда направляются корабли, отмечает издание.

Предполагается, что в июне корабль будет выполнять боевые задачи в Карибском бассейне в течение некоторого времени. Ожидается, что он отправится в один из портов Кубы.

Но более важный вопрос заключается в том, отправит ли Россия фрегат в Венесуэлу, где Кремль продолжает поддерживать президента-диктатора Николаса Мадуро?

- пишет The War Zone, которое считает, что это почти наверняка вызовет осуждение со стороны Соединенных Штатов и может привести к новому всплеску напряженности в регионе.

Гордость флота

"Адмирал Горшков", который поступил на вооружение только в июле 2018 года, является одним из самых передовых кораблей ВМФ России, и остановка в Венесуэле обязательно "сорвёт головы", особенно в Соединенных Штатах

- указывает издание.

Авторы материала, среди прочего, обращают внимание на новейшее вооружение, находящееся на борту корабля: 16 вертикальных пусковых ячеек, пригодных для размещения "Калибров" и "Ониксов", система ПВО "Полимент-Редут", состоящая из радара с фазированной антенной решеткой и ракетной установкой, основанной на наземной версии С-350.

Если "Адмирал Горшков" и остальная часть его флотилии отправятся прямо на Кубу и не сделают никаких других остановок в регионе, его присутствие вряд ли останется незамеченным правительством США

- поясняет The War Zone, указывая, что данный регион является "задним двором" Соединенных Штатов.

Как поясняет автор, Россия и раньше отправляла военные корабли на Кубу, например, фрегат [корвет] "Ярослав Мудрый".

Но, опять же, отправка первого и пока единственного фрегата проекта 22350 явно предназначена для демонстрации самого новейшего и лучшего, что может предложить российский флот

- подчеркивает издание.