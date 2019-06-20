Войти
20.06.2019
Интерфакс-АВН

Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков

343
0
+1
explosion_001
Испытание тактического ядерного оружия.

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве вызывают тревогу планы США по разработке ядерных боезарядов малой мощности "для сдерживания России", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены усиливающейся тенденцией в США на облегченное, вольное обращение к понятиям стратегической стабильности, которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.09.2018
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
12.07.2017
Высокоточный блеф
17.05.2017
Наш невнятный ответ агрессору
25.02.2015
Воздушно-космический шаблон
05.11.2014
Под знаменем евроремонта — часть I
17.02.2012
Вашингтон пока не готов к новым переговорам с Москвой о дальнейшем сокращении ядерного оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"