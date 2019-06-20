Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве вызывают тревогу планы США по разработке ядерных боезарядов малой мощности "для сдерживания России", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены усиливающейся тенденцией в США на облегченное, вольное обращение к понятиям стратегической стабильности, которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.