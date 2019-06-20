Минобороны опровергло изменение сроков присвоения звания старший лейтенант

Министерство обороны заявило, что опубликованная в СМИ информация об изменении сроков присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не соответствует действительности.

"Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется", – приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что порядок присвоения воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы. "Статьей определено, что военнослужащему для присвоения воинского звания "старший лейтенант" установлен срок три года прохождения военной службы в воинском звании "лейтенант", – пояснили в ведомстве.

В четвертом пункте статьи говорится, что для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше устанавливается двухлетний срок военной службы в звании "лейтенант", напомнили в Минобороны.

Большинство вузов Минобороны готовит выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением, добавили в ведомстве.

При этом все курсанты вузов Минобороны в течение пяти лет являются действующими военнослужащими, поэтому выпускники военных вузов получают "старшего лейтенанта" через два года после его окончания, пояснили в министерстве.

Окончившие военные учебные центры при гражданских вузах по программам подготовки офицеров студенты становятся военнослужащими по окончанию учебного заведения, потому срок прохождения военной службы в звании "лейтенант" составляет три года, заключили в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили об изменении правил присвоения воинского звания "старший лейтенант". По этим данным, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

Алексей Дегтярев