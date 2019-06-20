Войти
20.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны опровергло изменение сроков присвоения звания старший лейтенант

274
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Коньков

Министерство обороны заявило, что опубликованная в СМИ информация об изменении сроков присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не соответствует действительности.

"Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется", – приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что порядок присвоения воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы. "Статьей определено, что военнослужащему для присвоения воинского звания "старший лейтенант" установлен срок три года прохождения военной службы в воинском звании "лейтенант", – пояснили в ведомстве.

В четвертом пункте статьи говорится, что для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше устанавливается двухлетний срок военной службы в звании "лейтенант", напомнили в Минобороны.

Большинство вузов Минобороны готовит выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением, добавили в ведомстве.

При этом все курсанты вузов Минобороны в течение пяти лет являются действующими военнослужащими, поэтому выпускники военных вузов получают "старшего лейтенанта" через два года после его окончания, пояснили в министерстве.

Окончившие военные учебные центры при гражданских вузах по программам подготовки офицеров студенты становятся военнослужащими по окончанию учебного заведения, потому срок прохождения военной службы в звании "лейтенант" составляет три года, заключили в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили об изменении правил присвоения воинского звания "старший лейтенант". По этим данным, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.03.2019
Лбом о стену: каким будет военный бюджет Вашингтона
20.06.2018
Российские корабли провели учения в Восточно-Китайском море
09.11.2017
На учениях в Хабаровском крае военные защитили VIP-автокортеж от боевиков
24.01.2017
В Вооруженных Силах России отметили 316 лет со дня образования инженерных войск
30.08.2016
Корабли ЧФ выполнили задачи по поиску подлодки "противника"
16.10.2009
В Улан-Удэ возобновляется производство штурмовиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"