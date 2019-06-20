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20.06.2019
Известия.ru

Росгвардия получит четыре катера "Грачонок" для охраны Крымского моста

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Четыре противодиверсионных катера "Грачонок" будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста. Об этом в среду, 19 июня, заявил глава ведомства генерал армии Виктор Золотов в ходе церемонии спуска первого катера "Грачонок" в Рыбинске.

"Этому событию предшествовали без малого три года напряженной совместной работы специалистов нашего ведомства и судостроителей, итогом которой станет спуск со стапелей предприятия в общей сложности четырех катеров данной серии", — приводит его слова "РИА Новости".

По словам Золотова, "Грачонок" имеет высокие маневренные качества и мореходность. Уточняется, что экипажи будут осваивать новые катера несколько недель.

В конце мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с "Известиями", что безопасность Крымского моста находится на высоком уровне. Он добавил, что территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, любые провокации будут бесполезны.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
21980 Грачонок
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