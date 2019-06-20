Войти
20.06.2019
ЦАМТО

Портфель заказов Рособоронэкспорта на продукцию предприятий Республики Татарстан превышает 500 млн. долл.

360
0
0
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов.
Источник изображения: Официальный сайт президента республики Татарстан

ЦАМТО, 19 июня. В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев 19 июня встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи Александр Михеев и Рустам Минниханов обсудили вопросы взаимодействия АО "Рособоронэкспорт" с оборонными предприятиями региона и их вклад в выполнение внешнеторговых контрактов в интересах развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

"Расположенные в Татарстане предприятия национального ОПК играют ключевую роль в исполнении многих экспортных контрактов в области военно-технического сотрудничества, – сказал генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. – Сегодня объем контрактных обязательств Рособоронэкспорта на экспорт продукции, производимой предприятиями Республики, превышает 500 млн. долл. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном, из Азии и с Ближнего Востока".

В Республике Татарстан из всех предприятий оборонно-промышленного комплекса более половины выполняют задачи в интересах военно-технического сотрудничества – от производства для иностранных заказчиков вертолетной техники и кораблей до систем управления и боеприпасов, а численность занятых в отрасли специалистов превышает 47 тыс. человек. Вертолеты типа Ми-17 и Ансат, сторожевые корабли "Торнадо" и "Сарсар", фрегаты "Гепард 3.9", бронеавтомобили "Тайфун-К" – это лишь наиболее известная часть большого перечня производимой в Республике экспортоориентированной продукции военного назначения.

В ходе встречи Александр Михеев и Рустам Минниханов выразили уверенность в том, что все взятые по экспорту ПВН обязательства предприятия Республики выполнят.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Гепард 3.9
Ми-17
Тайфун-К
Торнадо
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Тайфун
Похожие новости
05.12.2017
"Рособоронэкспорт" впервые представит российское оружие на Expodefensa 2017
07.06.2016
KADEX-2016: что показала Россия на оружейной выставке в Казахстане
03.06.2016
"Алмаз-Антей" представит на KADEX комплекс ПВО для защиты от террористических атак
03.06.2016
На танках, кораблях и самолетах: как российское оружие завоевывает мир
26.05.2016
Россия наращивает масштаб участия в казахстанской выставке KADEX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"