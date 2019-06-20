Портфель заказов Рособоронэкспорта на продукцию предприятий Республики Татарстан превышает 500 млн. долл.

ЦАМТО, 19 июня. В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев 19 июня встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи Александр Михеев и Рустам Минниханов обсудили вопросы взаимодействия АО "Рособоронэкспорт" с оборонными предприятиями региона и их вклад в выполнение внешнеторговых контрактов в интересах развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

"Расположенные в Татарстане предприятия национального ОПК играют ключевую роль в исполнении многих экспортных контрактов в области военно-технического сотрудничества, – сказал генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. – Сегодня объем контрактных обязательств Рособоронэкспорта на экспорт продукции, производимой предприятиями Республики, превышает 500 млн. долл. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном, из Азии и с Ближнего Востока".

В Республике Татарстан из всех предприятий оборонно-промышленного комплекса более половины выполняют задачи в интересах военно-технического сотрудничества – от производства для иностранных заказчиков вертолетной техники и кораблей до систем управления и боеприпасов, а численность занятых в отрасли специалистов превышает 47 тыс. человек. Вертолеты типа Ми-17 и Ансат, сторожевые корабли "Торнадо" и "Сарсар", фрегаты "Гепард 3.9", бронеавтомобили "Тайфун-К" – это лишь наиболее известная часть большого перечня производимой в Республике экспортоориентированной продукции военного назначения.

В ходе встречи Александр Михеев и Рустам Минниханов выразили уверенность в том, что все взятые по экспорту ПВН обязательства предприятия Республики выполнят.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".