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20.06.2019
ТАСС

Ростех покажет на "Армии-2019" плавающий БТР БТ-3Ф с новым боевым модулем калибра 12,7 мм

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Бронетранспортер БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф.
Источник изображения: © Алексей Паньшин/ТАСС

БТ-3Ф "имеет серьезный экспортный потенциал"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ростех впервые представит плавающий бронетранспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем калибра 12,7 мм на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"БТ-3Ф - результат кооперации предприятий Ростеха. Бронетранспортер создан на "Курганмашзаводе", разработку боевого модуля осуществляло дочернее предприятие корпорации "Уралвагонзавод" - НПО "Электромашина", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова.

Как добавил Абрамов, благодаря высокому качеству, простоте, надежности и хорошими боевыми возможностями БТ-3Ф "имеет серьезный экспортный потенциал". Так, первым покупателем БТ-3Ф в апреле 2019 года стала Индонезия.

Новый боевой модуль оснащен двухплоскостной стабилизированной платформой с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм. Угол склонения пулемета увеличен до -10 градусов, что позволяет вести огонь по целям, находящимся на склонах холмов. Гироскопическая система стабилизации прицела и оружия позволяет поражать цели на ходу и на плаву. Кроме того, на модуле стоят лазерный дальномер, тепловизионный прицел, встроенная система диагностики, а также счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Десант машины составляет 17 человек, включая экипаж. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и у правого борта помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести огонь из пулеметов в автономных установках.

Внутри БТР установлены кондиционер и энергопоглощающие складные кресла для снижения ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по пересеченной местности. Сидения снабжены привязными ремнями, обеспечивающими надежную фиксацию экипажа и десанта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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