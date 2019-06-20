Израиль представил дешевый самолет ДРЛОиУ

Израильская компания Elta, объединившись с бразильской компанией Ember, представила самолет ДРЛОиУ, который может занять совершенно новый сегмент на рынке подобных машин. Его основным преимуществом станет то, что израильский самолет будет намного дешевле конкурентов.

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Рынок самолетов ДРЛОиУ очень похож на закрытый загородный клуб с дорогостоящим входным билетом. В большинстве случаев покупатели предпочитают отдавать предпочтение в первую очередь американским системам, и главную роль тут играют политические соображения. В Великобритании, к примеру, тендер не проводился в принципе.

Израильская компания Elta решила изменить ситуацию на рынке, объединившись с бразильской Ember для маркетинга комбинированного продукта под названием P600 AEW. Израильтяне решили снизить стоимость конечного продукта путем как удешевления основной платформы, так и снижения стоимости оборудования путем выбора типа РЛС.

Дешевый ДРЛОиУ

P600 AEW представляет собой легкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения, созданный на базе бизнес-джета Embraer Praetor 600. Взлетная масса данного самолета составляет 19,5 тонн, его стоимость на 2018 год составляла 21 миллион долларов. Если ориентироваться на ближайших конкурентов, то Gulfstream G550, на базе которого создан ДРЛОиУ "Нахшон Эйтам" военно-воздушных сил Израиля, стоит 61,5 миллионов долларов при вдвое большей взлетной массе. Стоимость эксплуатации самолета также значительно дешевле.

На P600 AEW используется РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Особенностью ее является новый тип "плиточной" антенны, позволяющий снизить число приемно-передающих модулей, при этом не теряя в дальности и качестве пеленга объектов. Благодаря этому общая стоимость системы с двумя антеннами, с углом обзора 240 градусов, существенно снижается.

Максимальная гибкость

В рамках работы нового консорциума Embraer будет отвечать за саму платформу, ее техобслуживание, интеграцию систем с системами самолета и связь. Elta, в свою очередь, предоставляет РЛС, отвечает за электронные системы и их общую интеграцию.

Платформа представляет собой достаточно гибкий конструктор, в который по желанию заказчика можно добавить систему электронной разведки с возможностью предупреждения о радарном облучении, продвинутую систему связи (с возможностью подключения к спутниковой связи и сетям передачи данным, а также интеграции системы свой-чужой и системы управления и контроля.

Самолет обеспечивает превосходную производительность и гибкость, с лучшим соотношением цена-качество в своей категории. Он может быть легко адаптирован к потребностям заказчика и способен выполнять широкий спектр задач максимально экономичным способом.

- подчеркнул Джексон Шнайдер, президент и исполнительный директор Embraer Defense & Security.