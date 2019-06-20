"Известия": выпускники гражданских вузов быстрей получат "старших лейтенантов"

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Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, отмечается в публикации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство обороны изменяет правила присвоения воинского звания "старший лейтенант" для выпускников гражданских вузов - теперь его придется ждать не три, а два года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.

"Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, ведь в настоящее время существуют разные сроки получения звания "старшего лейтенанта": окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два", - пишет издание.

При этом отмечается, что принципиальное решение уже принято и соответствующие документы будут разработаны до конца года. Новый порядок определит срок получения очередного звания для выпускников и военных училищ, и гражданских вузов — два года.

Новость опровергнута