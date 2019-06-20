Усилиями России и Китая СБ ООН отложил рассмотрение вопроса о нарушении КНДР санкционного режима - СМИ

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай в ООН заблокировали вынесение на заседание Совбеза всемирной организации вопроса о нарушении Северной Кореей санкций на поставки нефтепродуктов, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылками на дипломатические источники.

По сообщениям источников, Россия и Китай до наступления крайнего срока подачи возражений в минувший вторник уведомили Комитет по санкциям СБ ООН о том, что вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Соединенные Штаты и 25 других стран обвинили в нарушении санкций ООН Северную Корею, в семь раз превысившую в 2018 году предусмотренный ими лимит в 500 000 баррелей нефтепродуктов в год.

Ситуация повторяется в текущем году - по американским оценкам, КНДР уже превысила установленный лимит.

Рассмотрение вопроса было инициировано США, которые выступили с предложением вынести решение о прекращении поставок нефтепродуктов КНДР вследствие нарушения введенных ограничений. Они считают, что "сохранения давления на Северную Корею является критичным" для того, чтобы добиться от нее денуклеаризации, пишет АР.

По оценке США, значительная часть нефтепродуктов сверх лимита получена Северной Кореей путем перекачки горючего с судов на суда в море.