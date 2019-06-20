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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные отработали нанесение удара ракетным комплексом "Искандер-М" на юге страны

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Расчеты комплекса "Искандер-М" провели учение по управлению ракетными ударами в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, провели учение на полигоне Серноводский (Ставропольский край) по управлению ракетными ударами" - сказал Астафьев.

В ходе тренировки ракетчики скрытно выдвинулись в назначенные позиционные районы, где развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по ключевым объектам условного противника.

К учению было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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