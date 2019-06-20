Мобильный комплекс разведки "Спектр" впервые представят на форуме "Армия-2019" на Урале

В этом году на выставке в Екатеринбурге представят более 70 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Мобильный комплекс контроля и разведки "Спектр" будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге, который пройдет с 28 по 30 июня на Свердловском полигоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Комплекс "Спектр" на форуме в Екатеринбурге будет представлен впервые. Он предназначен для слежения за территорией и военными объектами на предмет обнаружения потенциально опасных угроз. Технические возможности комплекса позволяют вести воздушный, наземный оптико-электронный и радиотехнический мониторинг обстановки. Комплекс размещен на базе высокопроходимого бронеавтомобиля "Тигр", - говорится в сообщении.

Как пояснили в военном округе, посетители военно-технического форума на Урале смогут на практике ознакомиться с работой уникального комплекса "Спектр".

"Специалисты радиоэлектронной борьбы представят современные комплексы радиоэлектронной разведки "Мурманск", комплексы по борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами "Красуха" и "Силок", а также "Лесочек", обеспечивающий защиту бронетанковой, автомобильной техники и личного состава от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами", - уточнили в пресс-службе.

В этом году на выставке в Екатеринбурге будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.