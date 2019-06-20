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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: © AFP 2018 / Saul Loeb

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео предупредил иранских лидеров, что любое нападение Тегерана или его доверенных лиц, в результате которого погибнет хотя бы один американский военнослужащий, приведет к военной контратаке со стороны США, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Как рассказали источники издания, одно из таких сообщений о возмездии было передано во время визита Помпео в Багдад в мае, когда были обнаружены разведданные, указывающие на то, что ополченцы Ирана могут возобновить нападения на американские силы, действующие в непосредственной близости от них по всему Ираку.

"Помпео сказал иракским лидерам в сообщении, которое, как он знал, будет передано Тегерану, что одна американская смерть заставит Соединенные Штаты нанести ответный удар", - отмечает издание.

В последнее время отношения Ирана и США значительно обострились.

Выступая во время визита в штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе во вторник, Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп "не хочет войны", но подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать, если на них нападут.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Это заявление было сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Персоны
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