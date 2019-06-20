Китай будет содействовать достижению прогресса в переговорах по вопросам Корейского полуострова - Си Цзиньпин

Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин накануне своего визита в Пхеньян в статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты Rodong Sinmun, пообещал способствовать миру на Корейском полуострове и заявил о поддержке КНДР.

"Мы будем активно способствовать региональному миру, стабильности, развитию и процветанию путем укрепления связи и координации с Северной Кореей и другими соответствующими сторонами для достижения прогресса во встречах и переговорах по вопросам Корейского полуострова", - следует из статьи.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает "правильное направление" Северной Кореи в политическом решении вопросов на Корейском полуострове и удовлетворении "разумных" требований Пхеньяна посредством диалога.

Си Цзиньпин сообщил, что две страны "укрепят стратегические связи и обмены", добавив, что Китай будет твердо поддерживать достижения Ким Чен Ына в "социалистическом строительстве", направленном на экономическое развитие и улучшение жизни людей.

Он отметил, что КНДР и КНР также будут расширять и развивать отношения в гражданских секторах экономики, включая образование, культуру, спорт, туризм, дела молодежи и сельское хозяйство.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с государственным визитом в Северную Корею.

Визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.