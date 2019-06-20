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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Спецназ из России и Сербии отработал вопросы десантирования и освобождения заложников на совместных учениях

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Гвардия Сербии
Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В рамках первого этапа совместного международного учения "Славянское братство-2019" военнослужащие подразделений специального назначения России и Сербии отработали вопросы скрытного десантирования и освобождения заложников на сербском аэродроме "Ковин", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня, в рамках подготовки к основной фазе учений, мы отрабатываем наиболее сложные элементы основного этапа учения, одним из которых является совместное десантирование подразделений специального назначения ВДВ России и Специальной бригады Армии Сербии", - отметил заместитель руководителя учения по десантированию с российской стороны полковник Кенес Кужахметов.

По словам Кужахметова, было осуществлено практическое десантирование 30 военнослужащих специального назначения ВДВ России на парашютных системах "Арбалет-2" и 30 спецназовцев Армии Сербии на специальных парашютных системах сербского производства.

"Десантирование производилось, на удалении от объекта, из самолета Ил-76 с высоты 2000 метров. После приземления спецназовцы скрытно выдвинулись к объекту, осуществили его захват и освободили заложников" - добавил полковник.

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