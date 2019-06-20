Sina (Китай): Россия строит свои подлодки быстрее всех. Сможет ли ее догнать Китай?

Недавно Россия заявила о готовности передать во флот подводную лодку "Петропавловск-Камчатский". Если это действительно произойдет, то можно будет сказать, что страна добилась немалых успехов в сфере электроники, пишет "Сина", ведь от начала строительства до спуска на воду прошло два года. Подобные темпы строительства дизель-электрических подводных лодок оказываются уникальными не только внутри страны, но и за рубежом.

Недавно в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц заявил, что в этом году Тихоокеанский флот впервые получит корабли, способные запускать крылатые ракеты "Калибр": корвет "Гремящий" проекта 20385 и седьмая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" Б-274 "Петропавловск-Камчатский".

Морские испытания "Гремящего" начались 23 апреля. Проект 20385 - это обновленная версия проекта 20380, корабли которого служат ВМФ России уже много лет. После разработки проекта 20385 единственным фактором, который может повлиять на проект, является сложная комплексная система радиочастот. Неудачи, постигшие российский флот при разработке проекта 22350, послужили для него уроком. Из-за проблем, возникших с РЛС с фазированной антенной решёткой и зенитными управляемыми ракетами, морские испытания первого корабля проекта затянулись на годы. Если корабли проекта 20385 действительно удастся передать во флот в этом году, то можно будет сказать, что российская электронная промышленность добилась немалых успехов.

На форуме "Армия-2016" между вооруженными силами РФ и судостроительной промышленностью был заключен договор о строительстве для Тихоокеанского флота шести подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". 28 июля 2017 года в день ВМФ России были заложены первые две подлодки данного типа. "Петропавловск-Камчатский" стала первой подводной лодкой проекта 636.3 "Варшавянка", вошедшей в состав Тихоокеанского флота.

Однако спуск на воду одной только подлодки для данного проекта ничего не значит. В связи с этим необходимо упомянуть одну любопытную деталь, а именно время ее строительства. 28 июля 2017 года началось создание первой подлодки проекта, на воду она была спущена 28 марта 2019 года и во второй половине этого же года, как ожидается, поступит во флот. За два с лишним года темпы строительства подлодок данного проекта оставались такими же, как и последние 10 лет.

Если сравнить эти цифры с "медлительностью" в других сферах кораблестроения, то темпы строительства дизель-электрических подводных лодок окажутся уникальными не только внутри страны, но и за рубежом.

Помимо проекта "Варшавянка" за последние 10 лет в мире создавались подлодки типов 212, 214, французские подлодки типа "Скорпен", японские подлодки типа "Сорю". От начала их строительства до поступления во флот проходит от четырех до семи лет, как в случае с Германией, Италией, Францией, Испанией, Южной Кореей, Японией и другими странами с сильной судостроительной промышленностью, а в некоторых случаях этот процесс длится более 10 лет, что характерно для Индии, Бразилии, Греции и других странах со средними судостроительными возможностями. Например, в Германии на строительство подлодки типа 212 уходит пять лет, а в Италии - семь лет, в Японии на создание подлодки типа "Сорю" неизменно требуется четыре года. Подобная стабильность говорит о силе японской промышленности и увеличении контроля за ней. На строительство подлодки типа 214 у разных верфей Южной Кореи уходит от четырех до семи лет, Индии, в свою очередь, требуется около восьми лет для создания подводной лодки типа "Скорпен". В будущем эти сроки планируют сократить.

Сопоставив ситуацию в других странах и в России, можно смело сказать, что подлодки проекта "Варшавянка" строятся действительно быстро. Однако если углубиться в историю созданий подлодок этого типа, становится понятно, что даже два года - это очень много. Проект "Варшавянка" показал всему миру, как быстро могут строиться подлодки. 16 марта 1980 года началось строительство первой подлодки проекта, 12 сентября того же года ее уже спустили на воду, а 31 декабря она поступила во флот. Несмотря на то, что это происходило в разгар холодной войны, сдача в эксплуатацию подводной лодки спустя восемь месяцев после начала ее строительства казалась всем чем-то невероятным.

В 80-е годы прошлого века, когда началось крупномасштабное строительство подводных лодок проекта "Варшавянка", сроки сократились еще больше и составили около шесть месяцев. Во время холодной войны все надо было производить очень быстро, и все же полгода - это невероятный срок для строительства подлодки. На Западе в то время постройка дизель-электрических подводных лодок занимала не меньше года.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в СССР и в России сроки любили приукрашивать, поэтому надо быть особенно внимательным с датой "начала строительства", которая означает именно начало сборки, когда судно уже ставится на стапель, в то время как на Западе отсчет чаще всего начинался с "отрезания первого стального листа". В чем разница? В расчет не берется время между раскроем материала и завершением секционной постройки. В случае с подводными лодками секционная обработка представляет немало трудностей, у крупных судостроительных государств на этот процесс уходит значительная часть года или даже больше.

Однако несмотря на то, что сроки строительства подлодок проекта "Варшавянка" и многих других приукрашены, темпы с учетом всех преувеличений все же признаются самыми быстрыми в мире.

Но можно ли считать это признаком исключительности? Не стоит забывать про "кораблестроительного маньяка" - Китай. Нам не узнать, как быстро раньше строились наши подлодки, однако весь цикл строительства подлодок "Цилинь" для Таиланда, начавшийся в прошлом году, будет открыт для всего мира. Через год или два станет понятно, сохранится ли звание "короля скорости" за подлодками проекта "Варшавянка".