Войти
19.06.2019
Российская газета

Силовики из 119 стран обсудили в Уфе угрозы нового типа

501
0
0
Источник изображения: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Противодействие гибридным войнам и односторонним санкциям обсудили в первый день участники Десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Открывая форум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что количество его иностранных участников из года в год увеличивается. В этом году представлено рекордное число стран-участниц. В Уфу приехали представители 119 государств. По словам Патрушева, представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе и находить компромиссные решения для общей безопасности. Секретарь российского Совбеза зачитал участникам встречи приветственное послание Владимира Путина.

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - отметил глава российского государства.

Односторонние санкции и торговые войны США негативно влияют на всю мировую экономику

С основным докладом по теме гибридных войн выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, методы гибридной войны не только могут быть применены, а на самом деле уже применяются, в том числе и против России.

"Мы это видим, причем для того, чтобы увидеть, каких-то специальных усилий не нужно. Это все на наших глазах", - сказал Нарышкин. По его мнению, односторонние санкции и методы торговых войн за последние годы стали излюбленным приемом политики США. Что особенно тревожно - санкции вводятся "абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно".

Как подчеркнул руководитель СВР, санкции США ударяют не только по тем, против кого они введены, но и по многим другим экономическим субъектам, которые вынуждены перестраивать свою деятельность, нести дополнительные издержки, что в итоге негативно сказывается на всей мировой экономике.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что необходимо создать постоянный международный механизм противодействия санкциям США. По его мнению, нужно прилагать коллективные усилия для освобождения мировой экономики от монополии доллара и достижения независимости в финансовой системе без господства США. Он также поднял вопрос о необходимости оказывать помощь тем странам, которые подвергаются американской агрессии в новой форме и особенно правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Путин Владимир
Похожие новости
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
30.10.2014
На деньги союзников
23.01.2007
"Рособоронэкспорт" в 2006 году продал российского оружия на 5,3 млрд. долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты