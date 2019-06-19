Силовики из 119 стран обсудили в Уфе угрозы нового типа

Противодействие гибридным войнам и односторонним санкциям обсудили в первый день участники Десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Открывая форум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что количество его иностранных участников из года в год увеличивается. В этом году представлено рекордное число стран-участниц. В Уфу приехали представители 119 государств. По словам Патрушева, представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе и находить компромиссные решения для общей безопасности. Секретарь российского Совбеза зачитал участникам встречи приветственное послание Владимира Путина.

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - отметил глава российского государства.

Односторонние санкции и торговые войны США негативно влияют на всю мировую экономику

С основным докладом по теме гибридных войн выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, методы гибридной войны не только могут быть применены, а на самом деле уже применяются, в том числе и против России.

"Мы это видим, причем для того, чтобы увидеть, каких-то специальных усилий не нужно. Это все на наших глазах", - сказал Нарышкин. По его мнению, односторонние санкции и методы торговых войн за последние годы стали излюбленным приемом политики США. Что особенно тревожно - санкции вводятся "абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно".

Как подчеркнул руководитель СВР, санкции США ударяют не только по тем, против кого они введены, но и по многим другим экономическим субъектам, которые вынуждены перестраивать свою деятельность, нести дополнительные издержки, что в итоге негативно сказывается на всей мировой экономике.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что необходимо создать постоянный международный механизм противодействия санкциям США. По его мнению, нужно прилагать коллективные усилия для освобождения мировой экономики от монополии доллара и достижения независимости в финансовой системе без господства США. Он также поднял вопрос о необходимости оказывать помощь тем странам, которые подвергаются американской агрессии в новой форме и особенно правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Иван Егоров