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19.06.2019
ТАСС

Наземные станции России и Китая смогут принимать данные со спутников каждой из двух стран

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Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Стороны также сотрудничают по вопросам космической медицины и биологии

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Специалисты России и Китая работают над налаживанием взаимного приема данных своих спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) наземными станциями в этих странах, сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на "Международном аэрокосмический салоне Ле-Бурже - 2019".

"Важным аспектом двустороннего взаимодействия в космической области также является сотрудничество в области данных ДЗЗ. В настоящий момент стороны прорабатывают возможность приема данных с китайских спутников российскими высокоширотными станциями и прием данных с российских спутников китайской наземной станцией в городе Санья", - сказал Савельев.

Он также сообщил, что в области исследования Луны в настоящее время Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация готовят к реализации проекты по координации российской миссии "Луна-26" (ее запуск планируется в 2026 году) и китайской лунной миссии 2023 года, а также проект по созданию объединенного центра данных в области исследования Луны и дальнего космоса.

Говоря о сотрудничестве РФ и Китая по навигационным спутниковым системам ГЛОНАСС и BeiDou, он напомнил, что в ноябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение по их взаимодополняемости. "В настоящее время ведется внутригосударственная процедура по его вступлению в силу. Одновременно ведется совместная работа по определению возможных точек размещения наземной инфраструктуры обеих систем и их рекогносцировка. В настоящий момент планируем, что станции будут размещены на паритетной основе, по три единицы", - уточнил Савельев.

Замглавы Роскосмоса также сообщил, что госкорпорация сотрудничает с китайской стороной по космической медицине и биологии. При этом он отметил, что вопрос о создании совместной орбитальной станции пока не обсуждается.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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