Роскосмос пока не рассматривает американский корабль "Орион" для полетов космонавтов РФ

Источник рассказал ТАСС, что такие полеты не рассматриваются с технической точки зрения, поскольку "Орионы" не предназначены для низких орбит

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Американский пилотируемый корабль "Орион" пока не рассматривается для полетов на нем российских космонавтов. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Возможность организации так называемых перекрестных полетов (российских космонавтов на новых американских кораблях, а астронавтов NASA - на российских "Союзах") активно обсуждается в настоящее время, в первую очередь с международно-правовой точки зрения. NASA готовит проект соответствующего документа, который затем будем прорабатывать. Весь этот диалог ведется по поводу космических кораблей компаний Boeing и Space X, корабль "Орион" пока не рассматривается [для полетов российских космонавтов]", - сказал Савельев.

По его словам, остается открытым вопрос об условиях осуществления таких полетов, а также о количестве успешных полетов с американскими астронавтами на борту, позволяющих считать надежность новых кораблей достаточной для полета российских космонавтов.

Источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что полеты российских космонавтов на американских "Орионах" не рассматриваются с технической точки зрения, поскольку эти корабли не предназначены для полетов на низкие орбиты, где находится Международная космическая станция (средняя высота ее орбиты - 420 км над Землей).

Корабль "Орион" будет выводить на орбиту разрабатываемая в США ракета-носитель Space Launch System (SLS). Планируется, что первый полет без экипажа корабль совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. Пилотируемый полет может состояться в 2022 году.

НАСА планирует использовать "Орион" в рамках освоения Луны. Управление рассчитывает, что в середине 2030-х с помощью "Ориона" астронавты совершат экспедицию на Марс.