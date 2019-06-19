Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей - Шойгу

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - сказал Шойгу, указав на важность понимания того факта, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - пояснил глава военного ведомства.

По его словам, оснащённость ВС России новым оружием с 2013 года возросла в 3,8 раза.

"В настоящее время в наши Вооружённые Силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащённость Российской Армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64 процента", - констатировал Шойгу.