Министр обороны России высоко оценил новые отечественные системы разведки
Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец".
Источник изображения: РИА Новости / Николай Хижняк
ЦАМТО, 18 июня. Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, отметил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных Сил.
"Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения", – пояснил он.
Кроме того, по словам главы военного ведомства, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотной авиации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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