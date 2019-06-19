Министр обороны России высоко оценил новые отечественные системы разведки

ЦАМТО, 18 июня. Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, отметил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных Сил.

"Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения", – пояснил он.

Кроме того, по словам главы военного ведомства, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотной авиации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.