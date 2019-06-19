Войти
19.06.2019
ЦАМТО

Министр обороны России высоко оценил новые отечественные системы разведки

525
0
0
Стрелец
Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец".
Источник изображения: РИА Новости / Николай Хижняк

ЦАМТО, 18 июня. Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, отметил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных Сил.

"Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения", – пояснил он.

Кроме того, по словам главы военного ведомства, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотной авиации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
05.06.2017
Шойгу: экипировка "Ратник" превосходит зарубежные аналоги по бронезащите
04.08.2015
О «Ратнике» и не только…
24.03.2014
Экипировка солдата: в огне не горит, в воде не мокнет
23.09.2013
Оружейные перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты