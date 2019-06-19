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19.06.2019
Известия.ru

В Пентагоне рассказали о военной подготовке напавших на танкеры

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy

На танкеры в Оманском заливе могли напасть только лица, прошедшие военную подготовку. Такое мнение во вторник, 18 июня, выразил замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

"Единственной страной в регионе, имеющей мотив [к этому нападению], является Иран", — цитирует генерала ТАСС.

Ранее 18 июня Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы свидетельствуют об атаке иранских сил на два танкера в Оманском заливе. Американские военные утверждают, что снимки были сделаны с вертолета ВМС США и подтверждают причастность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к этому нападению.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. Члены экипажа обоих судов были эвакуированы иранскими военными.

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Страны
Иран
Норвегия
Оман
США
Япония
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