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19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российским Су-27 предсказали потерю позиций в рейтинге популярности

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Су-30 индийских ВВС
Су-30 индийских ВВС.
Источник изображения: topwar.ru

Российские Су-27/30 к 2029 году станут третьими в мире по распространенности истребителями, об этом сообщил американский журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST) в отчете о развитии истребительной авиации к Парижскому авиакосмическому салону (Paris Air Show 2019).

"К 2029 году наиболее популярным боевым самолетом станет американский F-16, которых будет насчитываться в строю 2421 единица. Второе место займут истребители типа F-35 Lightning II ("Лайтнинг-2") с показателем 2181 самолет, а третье – истребители типа Су-27/30 российского производства с показателем 1905 машин", – цитирует РИА "Новости" отчет американского издания.

Эксперты журнала отметили, что сейчас российские истребители Су-27/30 находятся на втором месте по популярности в мире. Их переход на третье место произойдет из-за увеличения производства F-35.

В топ-10 самых распространенных боевых самолетов также войдут МиГ-29/35 (493 единицы), штурмовики Су-25 (459 единиц) и истребители МиГ-21 (415 единиц), сообщили специалисты издания.

Журнал AW&ST проводит расчет по прогнозу на рынке с помощью программного обеспечения, учитывающего актуальные данные и тенденции в автоматическом режиме.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня. В ходе нее был продемонстрирован турецкий истребитель пятого поколения, также выяснилось, что американская компания Boeing не получила ни одного нового заказа.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
МиГ-21
Су-25
Су-27
Компании
Boeing
Проекты
Истребитель 5 поколения
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