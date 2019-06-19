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19.06.2019
Российская газета

Ложные цели в виде С-300, Су-30 и Т-54/55 начали выпускать во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Во Вьетнаме организовано производство надувных макетов зенитных ракетных систем С-300ПМУ1, самолетов Су-30МК2, средних танков Т-54/55. Информация о них размещена на сайте vietbao.vn.

Эти изделия должны стать своеобразными приманками для ракет и бомб противника.

Как отмечается, Вьетнам уже имеет обширный реальный боевой опыт использования ложных целей. Так, во время отражения американской агрессии силы противовоздушной обороны использовали модели советских систем С-75 для введения в заблуждение воздушной разведки ВВС США.

Производимые оборонным предприятием Z176 надувные ЗРС, истребители и танки достаточно компактны и легки - в неразвернутом состоянии они весят всего около 30 кг. До размеров настоящего оружия они доводятся за 5 минут, и их трудно отличить от реальных образцов уже на расстоянии в 100 метров.

Вьетнамские оборонщики не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют наладить производство макетов истребителей-бомбардировщиков Су-22, ракетных систем C-125-2TM и различных радиолокационных станций.

Необходимо отметить, что в России также уделяют много внимания производству различных пневматических макетов. В минувшем году на военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые была представлена ложная цель в виде арктического варианта комплекса "Тор-М2ДТ". При его изготовлении использованы специальные высокопрочные морозоустойчивые материалы.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
Tор-М2
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
С-75
Су-22
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
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