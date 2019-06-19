Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы

Стали известны некоторые подробности о ракетах отечественного перспективного комплекса ПВО-ПРО С-500 "Прометей". О параметрах работы этих ракет рассказал Сергей Друзин – первый замгендиректора концерна "Алмаз-Антей".

Источник изображения: topwar.ru

Сергей Друзин отмечает, что ракет С-500 – широкий спектр целей. Так, комплекс может применяться против баллистических целей всех известных типов.

РИА Новости приводит заявление представителя руководства компании:

Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление.

Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает "Прометей" по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.

Также Сергей Друзин отметил, что РЛС ЗРК С-500 созданы на основе АФАР с передающим устройством, фактически и формирующим сигнал. Электровакуумные приборы не используются. Вместо них применяются приборы, напряжение на которых существенно ниже, что, как отметил Друзин, позитивно сказывается на итоговой надёжности изделия, на безопасности его эксплуатации.

Напомним, что ранее звучала информация о возможном совместном производстве ЗРК С-500 с Турцией. На данный момент никаких официальных подтверждений этих слов нет.