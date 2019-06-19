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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу заявил об изменении характера современных войн

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Ерешко Алексей/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооружённой борьбы и ведения современных войн, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооружённой борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск", - сказал Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

При этом он отметил, что "с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск".

"И мы в данном вопросе не стоим на месте", - заявил Шойгу.

Он отметил, что на сегодняшней конференции будут обсуждены "особенности современных операций, вопросы управления и всестороннего обеспечения действий группировок войск и сил, применения новых и перспективных видов оружия".

По словам министра, "результаты конференции будут способствовать дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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