Шойгу заявил об изменении характера современных войн

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооружённой борьбы и ведения современных войн, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооружённой борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск", - сказал Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

При этом он отметил, что "с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск".

"И мы в данном вопросе не стоим на месте", - заявил Шойгу.

Он отметил, что на сегодняшней конференции будут обсуждены "особенности современных операций, вопросы управления и всестороннего обеспечения действий группировок войск и сил, применения новых и перспективных видов оружия".

По словам министра, "результаты конференции будут способствовать дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России".