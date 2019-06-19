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19.06.2019
ЦАМТО

"Алмаз-Антей": в России создали новые технические заделы в области ВКО

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Цех завода холдинга ПВО "Алмаз-Антей"
Цех завода холдинга ПВО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 18 июня. Новые российские зенитные ракетные комплексы и системы создаются уже без использования технических и технологических заделов СССР, в них применяются отечественные наработки последнего времени.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"Во времена Советского Союза задел был создан действительно колоссальный, но на сегодняшний день он полностью исчерпан. Сегодня мы создаем новые заделы, на базе которых создаются современные средства", – цитирует "РИА Новости" С.Друзина.

В качестве примера С.Друзин привел зенитный ракетный комплекс "Витязь", который был создан уже в постперестроечное время. "Технологические и технические заделы прежнего времени в нем не использованы. Это система 21-го века с колоссальной огневой производительностью", – пояснил собеседник агентства.

К подобным новаторским системам, по словам С.Друзина, можно отнести и создаваемую сейчас систему С-500. "Заделы, конечно, остались, но они идеологические, – ведь математика и физика за эти годы не изменились. Однако все технические решения создаются заново уже на новой элементной базе, причем преимущественно отечественной", – резюмировал первый заместитель генерального конструктора концерна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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