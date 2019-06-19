На форуме "Армия-2019" в Новосибирске покажут комплексную защиту от воздушного нападения

Военнослужащие развернут систему из комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Панцирь-С1", радиолокационной станции "Каста-2" и автоматизированной системы управления ПВО "Фундамент"

ТАСС, 18 июня. Комплексную защиту от средств воздушного противника покажут жителям и гостям Новосибирска на форуме "Армия-2019", который пройдет 28-30 июня на аэродроме Толмачево. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ЦВО развернут многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Панцирь-С1", многофункциональной радиолокационной станции "Каста-2" и автоматизированной системы управления ПВО "Фундамент". Все присутствующие смогут увидеть работу одной из самых надежных систем противовоздушной обороны, которая способна обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от баллистических ракет, высокоскоростных и высокоманевренных объектов до малогабаритных дронов и беспилотников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа добавили, что на форуме впервые покажут оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония".

В ходе мероприятия также можно будет увидеть и другие образцы современного вооружения, военной и специальной техники: бронемашины "Тигр" в различных вариантах эксплуатации, танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-2. Кроме того, будут представлены образцы экипировки российских военнослужащих, а участники форума смогут ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона и предприятиями военно-промышленного комплекса.